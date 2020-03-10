Ronaldinho'nun hapishanesinde futbol turnuvası heyecanı

Spor Arena Dış Haberler | Sahte pasaport ile Paraguay'a girdiği gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına çarptırılan Brezilyalı efsane Ronaldinho'nun tutuklu olduğu hapishanede futsal turnuvası gerçekleştirilecek.



Turnuvanın Ronaldinho gelmeden önce planlandığı ve her sene altı ayda bir düzenlendiği açıklandı.



Pazartesi günü başlaması beklenen turnuvada 194 mahkum ve 10 farklı takım mücadele edecek.

Komisyon Üyesi Blas Ver, gerçekleştirilmesi planlanan futsal turnuvası için '' Ronaldinho'nun herkesi mahvetmesini beklemiyorum, umarım izlemeye gelir'' dedi.





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