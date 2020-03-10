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Futbol
Ata Yasin Uzunkaya - Spor Arena
Haber Giriş: 10.03.2020 - 12:34,Son Güncelleme:/

Ronaldinho'nun hapishanesinde futbol turnuvası heyecanı

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Dünyaca ünlü eski futbolcu Ronaldinho'nun tutuklu olduğu hapishanede futsal turnuvası organize edilecek.

Spor Arena Dış Haberler | Sahte pasaport ile Paraguay'a girdiği gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına çarptırılan Brezilyalı efsane Ronaldinho'nun tutuklu olduğu hapishanede futsal turnuvası gerçekleştirilecek.

Turnuvanın Ronaldinho gelmeden önce planlandığı ve her sene altı ayda bir düzenlendiği açıklandı.

Pazartesi günü başlaması beklenen turnuvada 194 mahkum ve 10 farklı takım mücadele edecek.

Komisyon Üyesi Blas Ver, gerçekleştirilmesi planlanan futsal turnuvası için '' Ronaldinho'nun herkesi mahvetmesini beklemiyorum, umarım izlemeye gelir'' dedi.

Ronaldinhonun hapishanesinde futbol turnuvası heyecanı

Ronaldinhonun hapishanesinde futbol turnuvası heyecanı

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