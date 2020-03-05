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Futbol
Haber Giriş: 05.03.2020 - 09:26,Son Güncelleme:/

Son dakika: Ronaldinho ve kardeşi gözaltında!

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Ronaldinho ve kardeşi Assis, Paraguay'a sahte pasaport ile giriş yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Yanlarındaki bir diğer şahıs ise tutuklandı.

Spor Arena Dış Haberler | Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho ve kardeşi Asis, Paraguay'a sahte pasaport ile giriş yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

ESPN'de yer alan habere göre; Ronaldo ve kardeşi Asis, 4 Mart 2020 tarihinde bir yardım etkinliği kapsamında Paraguy'a gitti. İkilinin ülkeye girerken kendilerini Paraguay vatandaşı gibi gösterdikleri ve sahte evrak kullandıkları tespit edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Paraguay İçişleri Bakanı Euclides Acevedo, yaşananları doğruladı. Acevedo, "Ronaldinho ve kardeşi hakkında adli soruşturma başlatıldı. Tutuklanıp tutuklanmayacaklarına alınacak ifadelerinden sonra karar verilecek." dedi.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Bakan Acevedo, Ronaldinho ve kardeşinin kendileriyle işbirliği yaptığının da altını çizdi.

Öte yandan ikiliye eşlik eden bir başka kişinin ise Paraguy polisi tarafından tutuklandığı kaydedildi. Ronaldinhho ve Asis, bahsi geçen şahsın kendilerini kandırdıklarını beyan etti.

Son dakika: Ronaldinho ve kardeşi gözaltında

Son dakika: Ronaldinho ve kardeşi gözaltında

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