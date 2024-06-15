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Ronaldinho topa tuttu: Cesaret, özveri, her şey eksik

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#Ronaldinho#Brezilya#Futbol
Ronaldinho topa tuttu: Cesaret, özveri, her şey eksik
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2024 18:33

Brezilya efsanesi Ronaldinho, milli takımını sert sözlerle eleştirirken Copa America öncesi işlerin iyi gitmediğini kaydetti.

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Brezilya efsanesi Ronaldinho, Copa America öncesinde milli takımı sert sözlerle eleştirirken takımda cesaret eksikliği olduğunu söyledi.

Brezilya Milli Takımı'nda işlerin iyi gitmediğini vurgulayan Ronaldinho, "Milli takımda işler iyi gitmiyor. Cesaret, özveri, kararlılık, neşe, her şey eksik. İyi oynarken bile bir şeyler eksik. Bu yüzden Brezilya'yı bırakıyorum, hiçbir maçlarını izlemeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Ronaldinho, Brezilya formasıyla 2002'de Dünya Kupası'nı, 1999'da da Copa America'yı kazanmıştı. Roberto Carlos, Cafu, Kaka, Rivaldo ve Ronaldo gibi isimlerin yer aldığı efsanevi Brezilya kadrosunun bir parçasıydı.

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#Ronaldinho#Brezilya#Futbol

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