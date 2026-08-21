×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Ronaldinho 11 yıl sonra futbola geri döndü! İşte yeni takımı

Güncelleme Tarihi:

#Transfer Haberleri#Ronaldinho#Balon D'or
Ronaldinho 11 yıl sonra futbola geri döndü İşte yeni takımı
Muhammet ATMAR
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2026 11:15

Son olarak 2015 yılında Fluminense forması giyen Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, 11 yıl aradan sonra futbola geri döndü. İşte detaylar...

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho, son maçından 11 yıl sonra profesyonel futbola geri döndü. 46 yaşındaki efsane futbolcu, İtalya 3. Lig (Serie C) takımlarından Ravenna FC ile sözleşme imzaladı ve ayrıca takımda hisse sahibi oldu.

Dün akşam Marina di Ravenna plajında ​​düzenlenen Ravenna'nın takım tanıtım töreninde binlerce taraftara tanıtılan Ronaldinho'nun kısa süre içinde lisansının çıkartılacağı ve Serie C'de oynayabileceği açıklandı.

Gözden KaçmasınBeşiktaş kazandı, Trabzonspor kaybetti: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendiBeşiktaş kazandı, Trabzonspor kaybetti: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!Haberi görüntüle

HEDEF 300. GOLE ULAŞMAK

Kulüp ve milli takım kariyerinde toplam 299 golü bulunan Ronaldinho, kariyerindeki 300. gole ulaşmayı umduğunu belirterek, "Eğer bu gerçekleşirse, daha da güzel olur. Bu başkana ve teknik direktöre bağlı. Buraya aramızdaki dostluk nedeniyle geldim. Takımın iyi performans göstermesini bekleyeceğiz. Ben de yardım etmek için buradayım." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Ravenna Başkanı Ignazio Cipriani de hayalinin Ronaldinho'nun kariyerindeki son golünü kendi kulüpleri için atmasının olduğunu söyledi.

Ronaldinho 11 yıl sonra futbola geri döndü İşte yeni takımı

SON MAÇINA 11 YIL ÖNCE ÇIKTI

2005 Ballon d'Or sahibi Brezilyalı futbol efsanesi profesyonel olarak son olarak 27 Eylül 2015 tarihinde Fluminense formasıyla Goias'a karşı yeşil sahaya çıkmış ve 2018'de de emekliliğini açıklamıştı.

Ronaldinho 11 yıl sonra futbola geri döndü İşte yeni takımı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer Haberleri#Ronaldinho#Balon D'or

BAKMADAN GEÇME!