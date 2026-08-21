Ronaldinho 11 yıl sonra futbola geri döndü! İşte yeni takımı

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Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho, son maçından 11 yıl sonra profesyonel futbola geri döndü. 46 yaşındaki efsane futbolcu, İtalya 3. Lig (Serie C) takımlarından Ravenna FC ile sözleşme imzaladı ve ayrıca takımda hisse sahibi oldu.

Dün akşam Marina di Ravenna plajında ​​düzenlenen Ravenna'nın takım tanıtım töreninde binlerce taraftara tanıtılan Ronaldinho'nun kısa süre içinde lisansının çıkartılacağı ve Serie C'de oynayabileceği açıklandı.

HEDEF 300. GOLE ULAŞMAK

Kulüp ve milli takım kariyerinde toplam 299 golü bulunan Ronaldinho, kariyerindeki 300. gole ulaşmayı umduğunu belirterek, "Eğer bu gerçekleşirse, daha da güzel olur. Bu başkana ve teknik direktöre bağlı. Buraya aramızdaki dostluk nedeniyle geldim. Takımın iyi performans göstermesini bekleyeceğiz. Ben de yardım etmek için buradayım." ifadelerini kullandı.

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Ravenna Başkanı Ignazio Cipriani de hayalinin Ronaldinho'nun kariyerindeki son golünü kendi kulüpleri için atmasının olduğunu söyledi.

SON MAÇINA 11 YIL ÖNCE ÇIKTI

2005 Ballon d'Or sahibi Brezilyalı futbol efsanesi profesyonel olarak son olarak 27 Eylül 2015 tarihinde Fluminense formasıyla Goias'a karşı yeşil sahaya çıkmış ve 2018'de de emekliliğini açıklamıştı.