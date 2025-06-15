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Romulo'ya Portekiz'den talip çıktı!

Güncelleme Tarihi:

#Romulo#Göztepe#Transfer
Romuloya Portekizden talip çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2025 13:20

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Romulo Cardoso transferin adeta gözde ismi oldu.

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Geçen sezon gösterdiği performansla hem yurt dışı hem de yurt içinden birçok takımın talip olduğu Sambacı için Portekiz ekibi Sporting Lizbon da devreye girdi.

Hollanda'dan Ajax ve Feyenoord, İtalya'dan Roma, Fransa'dan Monaco, Almanya'dan Leipzig, İngiltere'den Nottingham Forest ve Belçika'dan Anderlecht'in ilgilendiği Romulo için Sporting Lizbon'un da Göztepe yönetimine talepte bulunduğu kaydedildi.

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Yurt içinden ise en ciddi teklifin Trabzonspor'dan geldiği ifade edildi. Yönetim ise Romulo'nun bonservisini en az 15 milyon Euro olarak belirledi. Kurmayların bu fiyatın altına gelen tekliflere henüz dönüş yapmadığı kaydedildi.

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#Romulo#Göztepe#Transfer

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