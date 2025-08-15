Romulo rekor ücretle Leipzig'e imzayı attı!

Haberin Devamı

Süper Lig'de Göztepe formasıyla gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken Brezilyalı Romulo'nun yeni takımı belli oldu.

Romulo, Leipzig ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Göztepe bu transferden 20 + 5 milyon euro bonservisi geliri elde edecek.

RB Leipzig Sportif Direktörü Marcel Schafer

"Romulo güçlü bir fiziğe, temiz bir tekniğe ve belirgin bir gol hissine sahip. Hücumda esnek bir şekilde kullanılabilir; hem klasik dokuz numara hem de daha değişken rollerde. Bizi özellikle etkileyen şey, Brezilya ve Türkiye'de farklı liglere ve oyun sistemlerine ne kadar hızlı uyum sağladığıydı. Oyunumuza yeni bir ivme kazandıracağına ve hücum profilimizi daha da çeşitlendireceğine inanıyoruz. Onu Leipzig'e getirebildiğimiz için büyük mutluluk duyuyoruz."

Romulo:

"RB Leipzig'e transfer olmak benim için kariyerimde büyük bir adım. Bundesliga, dünyanın en güçlü ve heyecan verici liglerinden biri ve burada en üst düzeyde kendimi kanıtlamak istiyorum. Leipzig'de yüksek yoğunluk, tempo ve presle oynandığını biliyorum, bu tam da bana göre. Gol atmak, asist yapmak ve takım olarak hedeflerimize ulaşmak için her şeyi yapmak istiyorum. Aynı zamanda şehri ve taraftarları tanımayı ve RBL ailesinin bir parçası olmayı da sabırsızlıkla bekliyorum.

Göztepe'nin vedası:

Teşekkürler Romulo Cardoso, Geldiğin ilk günden bu yana sahada terinle, tribünde taraftarın yüreğiyle bir oldun. Attığın goller, gösterdiğin mücadele ve en önemlisi Göztepe formasına duyduğun sadakat için minnettarız. Her veda zordur ama iz bırakanlar asla unutulmaz. Bu büyük ailenin bir parçası olarak hep hatırlanacaksın. Yolun açık olsun, Romulo!