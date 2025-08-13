×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Romulo, imzaya kaldı! Tarihi bonservisle Leipzig'de

Güncelleme Tarihi:

#Göztepe#Romulo#Leipzig
Romulo, imzaya kaldı Tarihi bonservisle Leipzigde
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2025 01:28

Bundesliga ekibi RB Leipzig, Süper Lig'in 'dört büyükleri'ni peşine takan Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Romulo'yu rekor bir bonservis ücretiyle kadrosuna kattı.

Haberin Devamı

RB Leipzig'in bir numaralı transfer hedefi olan Göztepe'nin Brezilyalı forveti Romulo, resmi imza için beklemeye geçti.

RESMİYETE KALDI

Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Alman ekibi, Romulo transferi için Göztepe ile anlaşmaya vardı.

Haberin detaylarında Leipzig'in Romulo için Göztepe'ye 20 milyon Euro bonservis ve 5 milyon Euro bonus transfer ücreti ödeyeceği belirtildi. Brezilyalı golcü için yapılan anlaşmada bir sonraki satıştan pay maddesi de yer alacak.

Gözden KaçmasınKadıköyde tarihi gece: Fenerbahçeden Avrupada 27 yıl sonra bir ilkKadıköy'de tarihi gece: Fenerbahçe'den Avrupa'da 27 yıl sonra bir ilk!Haberi görüntüle

TARİHE GEÇECEK

Öte yandan bu meblağ, Göztepe tarihindeki en pahalı oyuncu satışı olarak tarihe geçecek.

Ayrıca Romulo, transferin bittiği söylenen bedele sona ermesi durumunda Sacha Boey ve Arda Güler'in ardından Süper Lig tarihinin en pahalı 3. oyuncu satışı olacak.

ROMULO'NUN RAKAMLARI

Haberin Devamı

Geride kalan sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 33 maçta sarı - kırmızılı formayı sırtına geçiren Brezilyalı, söz konusu karşılaşmalarda 17 gol ve 17 asistlik skor katkısı sağladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Göztepe#Romulo#Leipzig

BAKMADAN GEÇME!