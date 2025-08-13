Romulo, imzaya kaldı! Tarihi bonservisle Leipzig'de

Haberin Devamı

RB Leipzig'in bir numaralı transfer hedefi olan Göztepe'nin Brezilyalı forveti Romulo, resmi imza için beklemeye geçti.

RESMİYETE KALDI

Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Alman ekibi, Romulo transferi için Göztepe ile anlaşmaya vardı.

Haberin detaylarında Leipzig'in Romulo için Göztepe'ye 20 milyon Euro bonservis ve 5 milyon Euro bonus transfer ücreti ödeyeceği belirtildi. Brezilyalı golcü için yapılan anlaşmada bir sonraki satıştan pay maddesi de yer alacak.

TARİHE GEÇECEK

Öte yandan bu meblağ, Göztepe tarihindeki en pahalı oyuncu satışı olarak tarihe geçecek.

Ayrıca Romulo, transferin bittiği söylenen bedele sona ermesi durumunda Sacha Boey ve Arda Güler'in ardından Süper Lig tarihinin en pahalı 3. oyuncu satışı olacak.

ROMULO'NUN RAKAMLARI

Geride kalan sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 33 maçta sarı - kırmızılı formayı sırtına geçiren Brezilyalı, söz konusu karşılaşmalarda 17 gol ve 17 asistlik skor katkısı sağladı.