Romulo hesabı klas açtı, Leipzig rahat kazandı!

#Leipzig#Romulo#Bundesliga
Romulo hesabı klas açtı, Leipzig rahat kazandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2025 18:39

Almanya Bundesliga'nın ikinci haftasında Romulo'nun gol attığı maçta Leipzig, taraftarının önünde Heidenheim'ı 2-0 mağlup etti.

Leipzig ile Heidenheim, Almanya Bundesliga'nın ikinci haftasında kozlarını paylaştı. 

Leipzig Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında eşitlik bozulmadı.

İkinci yarıda ise Baumgartner, 48. dakikada Leipzig'i 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın 78. dakikasında ise Romulo, Ridle Baku'nun asistinde klas bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 

Bu golle birlikte maçı 2-0 kazanan Leipzig, puanını 3 yaptı. Konuk ekip ise 0 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Leipzig, Mainz deplasmanına gidecek. Heidenheim ise evinde Borussia Dortmund'u ağırlayacak. 

Öte yandan Göztepe'den sezon başında transfer edilen Romulo, Leipzig adına sahada 90 dakika kaldı ve Bundesliga'daki ilk golünü kaydetti. 

