Romulo Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Göztepe'den resmi açıklama geldi

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Süper Lig'in önemli ekiplerinden Göztepe'nin yıldz golcüsü Ramulo'ya ilişkin önemli bir açıklama geldi.

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Ramulo'ya dair konuştu.





Mehmet Sepil yaptığı konuşmada, 'Romulo'nun Fenerbahçe ile alakalı çıkan haberlerini hayretle ve gülerek izliyoruz. Maç var diye böyle yapıyorlar, inanmayın.' dedi.

Romulo, bu sezon Süper Lig'de şimdiye dek 18 maçta 10 gol 6 asist üretti.

Fenerbahçe ile Göztepe, Süper Lig'de 26 Ocak Pazar günü saat 19'da Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.