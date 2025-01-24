Romulo Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Göztepe'den resmi açıklama geldi

Onur Atış (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2025 17:38
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin yıldız golcüsü Romulo için bir süredir Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgisinin olduğu iddiaları hakimdi. Fenerbahçe'nin, Romulo ile anlaştığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Konuya ilişin Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil konuştu. İşte o açıklama...
Süper Lig'in önemli ekiplerinden Göztepe'nin yıldz golcüsü Ramulo'ya ilişkin önemli bir açıklama geldi.
Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Ramulo'ya dair konuştu.'ÇIKAN HABERLERİ HAYRETLE İZLİYORUZ'
Mehmet Sepil yaptığı konuşmada, 'Romulo'nun Fenerbahçe ile alakalı çıkan haberlerini hayretle ve gülerek izliyoruz. Maç var diye böyle yapıyorlar, inanmayın.' dedi.
Romulo, bu sezon Süper Lig'de şimdiye dek 18 maçta 10 gol 6 asist üretti.
Fenerbahçe ile Göztepe, Süper Lig'de 26 Ocak Pazar günü saat 19'da Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.