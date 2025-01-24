×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Romulo Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Göztepe'den resmi açıklama geldi

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Romulo#Fenerbahçe
Romulo Fenerbahçeye transfer olacak mı Göztepeden resmi açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2025 17:38

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin yıldız golcüsü Romulo için bir süredir Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgisinin olduğu iddiaları hakimdi. Fenerbahçe'nin, Romulo ile anlaştığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Konuya ilişin Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil konuştu. İşte o açıklama...

Haberin Devamı

Süper Lig'in önemli ekiplerinden Göztepe'nin yıldz golcüsü Ramulo'ya ilişkin önemli bir açıklama geldi.

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Ramulo'ya dair konuştu.

Romulo Fenerbahçeye transfer olacak mı Göztepeden resmi açıklama geldi


'ÇIKAN HABERLERİ HAYRETLE İZLİYORUZ'
Mehmet Sepil yaptığı konuşmada, 'Romulo'nun Fenerbahçe ile alakalı çıkan haberlerini hayretle ve gülerek izliyoruz. Maç var diye böyle yapıyorlar, inanmayın.' dedi.

Romulo, bu sezon Süper Lig'de şimdiye dek 18 maçta 10 gol 6 asist üretti.

Fenerbahçe ile Göztepe, Süper Lig'de 26 Ocak Pazar günü saat 19'da Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.

Gözden KaçmasınFenerbahçenin Talisca transferinde mutlu son İstanbula geliş tarihini duyurdularFenerbahçe'nin Talisca transferinde mutlu son! İstanbul'a geliş tarihini duyurdularHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Romulo#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!