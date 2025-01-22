Romulo bilmecesi sona erdi! Resmi açıklama geldi

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Göztepe'de Romulo bilmecesi sona erdi.

Ege ekibi, ismi Süper Lig devleriyle anılan Brezilyalı golcüsü Romulo'nun sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullandıklarını ve 23 yaşındaki genç oyuncuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Göztepe'den konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, takımımızda kiralık olarak forma giyen başarılı oyuncumuz Rômulo Cardoso'nun satın alma opsiyonunu kullanmıştır. Rômulo Cardoso 2028 yılına dek Göztepe’mizde!"

Göztepe'nin Romulo için Athletico Paranaense'ye 2.5 milyon Euro ödediği iddia ediliyor.

ROMULO'NUN GÖZTEPE PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak Göztepe'ye transfer olan Romulo, geçen sezon TFF 1. Lig'de 13 maçta 5 gol - 3 asistlik performans sergiledi.

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Bu sezon Süper Lig'de 16 maçta 9 gol atıp 5 de asist üreten Brezilyalı golcü, Türkiye Kupası'nda da 2 maçta 1 gol - 1 asistlik performans ortaya koydu.