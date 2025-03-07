Romelu Lukaku'dan Jose Mourinho sözleri: 'Onun hakkında asla kötü konuşmam'

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Sezon başında 30 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Napoli'ye transfer olan Belçikalı golcü Romelu Lukaku; Chelsea, Manchester United ve son olarak Roma'da birlikte çalıştığı eski hocası Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu.

Corriere dello Sport'a verdiği özel röportajda Mourinho'yla geçmişte problem yaşadığı yönünde iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Belçikalı golcü, "Kesinlikle Jose'yle bir problem yaşamadım. O bir kazanan. Jose hakkında asla kötü konuşmam. Roma'da üst düzey bir kadrosu yoktu ama sonuna kadar savaştı. Ona her zaman en iyisini dilerim. Şu anda da Türkiye’de harika işler yapıyor" şeklinde konuştu.

Mourinho yönetiminde Chelsea, Manchester United ve Roma'da 101 maça çıkan Lukaku; Portekizli teknik adamın öğrencisi olarak 47 gol - 12 asist üretmişti.