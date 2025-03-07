×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Romelu Lukaku'dan Jose Mourinho sözleri: 'Onun hakkında asla kötü konuşmam'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Romelu Lukaku
Romelu Lukakudan Jose Mourinho sözleri: Onun hakkında asla kötü konuşmam
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 17:30

Napoli'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, son olarak Roma'da birlikte çalıştığı Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Haberin Devamı

Sezon başında 30 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Napoli'ye transfer olan Belçikalı golcü Romelu Lukaku; Chelsea, Manchester United ve son olarak Roma'da birlikte çalıştığı eski hocası Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu.

Corriere dello Sport'a verdiği özel röportajda Mourinho'yla geçmişte problem yaşadığı yönünde iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Belçikalı golcü, "Kesinlikle Jose'yle bir problem yaşamadım. O bir kazanan. Jose hakkında asla kötü konuşmam. Roma'da üst düzey bir kadrosu yoktu ama sonuna kadar savaştı. Ona her zaman en iyisini dilerim. Şu anda da Türkiye’de harika işler yapıyor" şeklinde konuştu.

Mourinho yönetiminde Chelsea, Manchester United ve Roma'da 101 maça çıkan Lukaku; Portekizli teknik adamın öğrencisi olarak 47 gol - 12 asist üretmişti.

Gözden KaçmasınKadıköydeki Rangers yenilgisi sonrası Mourinhoya sert eleştiri Çok yazık oldu Fenerbahçeye yakışmadıKadıköy'deki Rangers yenilgisi sonrası Mourinho'ya sert eleştiri! 'Çok yazık oldu! Fenerbahçe'ye yakışmadı'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Romelu Lukaku

BAKMADAN GEÇME!