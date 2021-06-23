Romelu Lukaku'dan flaş Türkiye sözleri! "Bir gün..."

Inter'in Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, sosyal medyada hayranlarının sorularını yanıtladı.

Lukaku, bir Türk taraftarın "Baban Türkiye'de futbol oynadı. Türkiye'yi seviyor musun? Bizler seni çok seviyoruz" şeklindeki soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.

Belçikalı golcü, "Evet Türkiye'yi seviyorum. O günlere dair pek bir şey hatırlamıyorum ancak bir gün ziyarete geleceğim" şeklinde cevapladı.

BABASI TÜRKİYE'DE BİR SEZON OYNADI

Romelu Lukaku'nun babası Roger Lukaku, 1996/97 sezonunda Gençlerbirliği forması giymişti. Gençlerbirliği ile toplamda 33 maça çıkan Roger Lukaku, 4 gol kaydetmişti.

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