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Romelu Lukaku'dan Fenerbahçe açıklaması: 'Yerimi kazanmak için döneceğim!'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Romelu Lukaku#Belçika
Romelu Lukakudan Fenerbahçe açıklaması: Yerimi kazanmak için döneceğim
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2026 00:49

Fenerbahçe'nin Belçikalı santraforu Romelu Lukaku, Türkiye maçının ardından açıklamalarda bulundu. Lukaku, "milli takımdaki yerimi kazanmak için Fenerbahçe’ye geri döneceğim." dedi.

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Belçika Milli Takımı'nda Romelu Lukaku, Türkiye maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"İLK KEZ BÖYLE OLMADI"

Lukaku, Fenerbahçe'deki forma şansı için "Bence orada geçmişe fazla takıldılar. Son dört sezonda transfer döneminin sonunda transfer oldum ve hemen forma giydim. Bu, ilk kez böyle olmadı. Bu yüzden basın toplantısında tuhaf bir ifade takındım. Farklı bir yaklaşım sergileyebilirdiler ama bu konuyu yakında kulüple görüşeceğim." ifadelerini kullandı.

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"FENERBAHÇE'DE YÜZDE 100 OYNAYABİLİRSEM..."

Lukaku sözlerini, "Golümden memnunum. Bir forvet olarak her zaman gol atmak istersiniz. Bugün kazanmamız önemliydi ve ben de katkıda bulunabildiğim için mutluyum.Teknik direktör Vam Bommel kendi seçimlerini yapıyor. Fenerbahçe'de yüzde 100 oynayabilirsem durumumun farklı olacağından eminim. O zaman milli takım teknik direktörünün seçimi daha zor olur. Ben her şeye tam gaz giden biriyim. Yerimi kazanmak için Fenerbahçe'ye geri döneceğim. Bugün iyi durumda olduğumu gördükleri için mutluyum. Umarım farklı bir statüyle geri dönerim." diyerek sonlandırdı.

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#Fenerbahçe#Romelu Lukaku#Belçika

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