Romanya'dan korkutan haber: Mircea Lucescu antrenmanda yere yığıldı!

Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2026 12:15

Romanya Futbol Federasyonu, kampta fenalaşan milli takım teknik direktörü Mircea Lucescu'nun hastaneye kaldırıldığını ve durumunun stabil olduğunu bildirdi.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Slovakya maçı hazırlıklarının devam ettiği milli takım kampında, teknik toplantı sırasında fenalaşan 80 yaşındaki teknik adamına sağlık ekibinin müdahale ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Şu an itibarıyla teknik direktörün durumu stabildir. Buna rağmen, yürürlükteki tıbbi protokoller gereği ve her türlü riski ortadan kaldırmak amacıyla Mircea Lucescu, ayrıntılı tetkikler ve uzman takibi için başkentteki bir hastaneye nakledilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Lucescu yönetimindeki Romanya, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Türkiye'ye 1-0 mağlup olmuştu.

GALATASARAY'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

"Milli takım kampında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Romanya Milli Takım Teknik Direktörü ve eski teknik direktörümüz Mircea Lucescu’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

