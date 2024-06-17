Romanya Ukrayna maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? EURO 2024 4. gün maçı! İlk 11'ler belli oldu...

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EURO 2024 E Grubunda bugün Roman ile Ukrayna mücadele ediyor. Belçika, Slovakya, Ukrayna ve Romanya’nın bulunduğu EURO 2024 E Grubu’nda birbirinden çekişmeli maçlar sporseverleri bekliyor. Turnuvanın 4. gününde ekranlara gelen Romanya Ukrayna maçı dikkatleri çekiyor. Turnuva öncesi oynadıkları hazırlık maçlarında Moldova’yı 4-0’la geçen Ukrayna, Almanya’yla 0-0 berabere kalırken Polonya’ya ise 3-1 mağlup olmuştu. Romanya, EURO 2024 öncesi yaptığı hazırlık maçlarında umduğu sonuçları alamadı. Bulgaristan ve Lihtenştayn ile 0-0 berabere kalırken, Kolombiya’ya 3-2 kaybettiler.

ROMANYA UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

EURO 2024 4. gün maçında Romanya ile Ukrayna sahaya çıkıyor. 17 Haziran Pazartesi günü oynanan Romanya Ukrayna maçı saat 16.00’da başlayacak. İsveç Futbol Federasyonundan hakem Glenn Nyberg’in yöneteceği maç TRT 1 ekranlarından canlı olarak verilecek.

ROMANYA

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Avrupa Şampiyonası Elemelerinde İsviçre ve İsrail gibi güçlü rakiplerin bulunduğu I Grubu’nu namağlup tamamlayarak müthiş bir performans gösteren Romanya, turnuvanın kadro değeri en düşük ekibi. Romanya futbolu eski ihtişamlı günlerinden bir hayli uzak. Eskiden Dünya Kupaları’nın renkli ekiplerinden olan ve kadrosunda her dönem Hagi, Popescu, Mutu ve Moldovan gibi yıldız isimler bulunduran Romanya uzun süredir dünya futboluna yıldız bir isim kazandıramadı.

Edward Iordanescu’nun ekibi savunma anlamında güçlü bir ekipken, gol yollarında ise üretken olmakta bir hayli zorlanıyorlar. Yıldız oyuncu eksiklerine rağmen sorumluluk bilinci yüksek olan ve mücadeleci bir ekip olarak karşımızdalar. Tottenham forması giyen Radu Draguşin Romanya’nın kadrosundaki en tanınmış futbolculardan biri ve savunmada üzerine çok büyük bir iş düşüyor. Draguşin’in yanı sıra Ianis Hagi, George Puscas ve Gaziantepspor’dan tanıdığımız Denis Draguş, teknik direktör Iordanescu’nun önemli kozları olacak.

UKRAYNA

Ukrayna, İngiltere ve İtalya’nın olduğu C Grubu’nda 8 maç sonunda 4 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 beraberlik ile İtalya’yla aynı puanı almasına rağmen averaj ile grubu üçüncü tamamlamış ve Uluslar Ligi Playoff’unda İzlanda’yı 2-1 mağlup ederek turnuvaya katılmaya hak kazanmıştı.

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Turnuvadaki diğer takımların aksine Ukrayna 2 yılı aşkın süredir devam eden savaş sebebiyle farklı değerlendirilmesi gereken bir ekip. Bu turnuvada en büyük motivasyon kaynakları milli duygular olacaktır. Ukrayna, Rebrov önderliğinde iyi bir jenerasyon yakaladı ve birçok mevkide dünya çapında kaliteli oyunculara sahipler. Viktor Tsygankov, Artem Dovbyk ve Mykhailo Mudryk üçlüsüyle müthiş bir hücum hattına sahipler.

Kalede ise Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi finaline kadar uzanan sürecin en önemli isimlerinden Andriy Lunin bulunuyor. Taras Stepanenko ve Illia Zabarnyi sert oyun anlayışlarıyla rakiplere zor anlar yaşatabilecek oyunculardan ve tabi ki de takımın en güvenilir ayaklarından Oleksandr Zinchenko da öne çıkan isimlerinden. Kendine denk güçte takımlara karşı oyun kontrolüne elinde bulunduran ve kaliteli isimleriyle baskın oynayan Ukrayna kendinden güçlü ekiplere karşı ise savunma direncini arttırıp, hızlı hücumlarla tehlike üreten bir ekip. Grupta Belçika’nın ardından kadro kalitesi olarak en güçlü takım.

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İLK 11'LER BELLİ OLDU

Romanya: Nita, Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu, Razvan Marin, Marius Marin, Stanciu, Man, Dragus, Coman.

Ukrayna: Lunin, Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko, Shaparenko, Stepanenko, Sudakov, Tsygankov, Dovbyk, Mudryk.