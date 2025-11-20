Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu'dan kura sonrası Türkiye sözleri: Kolay olmayacak

Haberin Devamı

Bugün Zürih'te çekilen kura neticesinde A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası Play-Off yarı finalindeki rakibi Romanya oldu.

FİNALDEKİ MUHTEMEL RAKİP DE BELLİ

Milliler finale yükselmeleri halinde Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Finalden galip ayrılmamız halinde ise 2026 Dünya Kupası'na katılım hakkını elde etmiş olacağız.

LUCESCU'DAN TÜRKİYE SÖZLERİ: KOLAY OLMAYACAK

Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türkiye eşleşmesiyle alakalı kura sonrası bir açıklamada bulundu. Lucescu'nun açıklaması şöyle;

“Türkler'in iyi oyuncuları olduğunu biliyorum. İyi bir takımları var. Ne diyebilirim ki! Türk futbolunu çok iyi biliyorum. Tüm takımlar aynı seviyede. Bu bir sorun değil. Böyle bir takımla nasıl oynanacağını biliyoruz. Bu bir sorun değil.

Haberin Devamı

Grup 1'deki tüm takımlar aynı seviyedeydi. Play-off maçı için başka bir seçim yapılamazdı. Bence şanslar tüm takımlar için, sekiz takımın tümü için eşit. Ne kadar şansımız olduğundan bahsedemeyiz. Maçlar oynanır. Kolay olmayacak, ateşli bir atmosfer olacak. Bosna maçında zaten bir deneyimimiz var. Misafirperverlik farklı olacak. Maç maç göreceğiz. Şu anda ne kadar şansımız olduğu umurumda değil, Türkiye ile oynuyoruz. Oyuncuları karşılaştıramam, şimdi başka bir seviyedeler. İyi bir maç olacak. Umarım benim takımım da yüksek seviyede olur."