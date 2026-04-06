Romanya Sağlık Bakanlığı'ndan Mircea Lucescu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama!

Romanya Sağlık Bakanlığından Mircea Lucescunun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2026 09:54

A Milli Takım'la oynadıkları maçın ardından iki kez kalp krizi geçiren ve 3 kez hayata döndürüldükten sonra yoğun bakıma alınan Romanya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Mircea Lucescu'nun sağlık durumuna ilişkin Romanya Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, Romanya Milli Takımı'nın 26 Mart'ta A Milli Takım'la oynadığı maçın ardından 29 Mart'ta Romanya Milli Takımı kampında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.

Gördüğü tedavinin ardından taburcu edilmesi beklenen 80 yaşındaki tecrübeli teknik adam, burada ikinci kez kalp krizi geçirmiş ve kalp masajlarıyla 3 kez hayata döndürüldükten sonra yoğun bakıma alınmıştı.

LUCESCU'NUN SON DURUMUNU SAĞLIK BAKANI AÇIKLADI

Romanya Sağlık Bakanı Alexandru Rogobete, Antena 3 CNN'e yaptığı açıklamada, Mircea Lucescu'nun durumunun kritik olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef durumu kritik. Yoğun bakımda, son 24-48 saat içinde tıbbi açıdan durumu daha da kötüleşti. Elimdeki ve kamuoyuna kesin olarak söyleyebileceğim bilgi bu. Başka bir şey söyleyemem."

2 NİSAN'DA MİLLİ TAKIM'DAKİ GÖREVİNDEN AYRILMIŞTI

Romanya Futbol Federasyonu, 2 Nisan'da Lucescu ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

