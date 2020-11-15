MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri"Romanya-Norveç" maçına koronavirüs engeli! Sağlık Bakanlığı izin vermedi...
GeriFutbol "Romanya-Norveç" maçına koronavirüs engeli! Sağlık Bakanlığı izin vermedi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 15.11.2020 - 11:06 | Son Güncelleme:

"Romanya-Norveç" maçına koronavirüs engeli! Sağlık Bakanlığı izin vermedi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Romanya-Norveç" maçına koronavirüs engeli! Sağlık Bakanlığı izin vermedi...
Abone Olgoogle-news

Romanya ile Norveç milli takımları arasındaki UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup beşinci hafta maçı, bir futbolcusu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı için takımca izolasyona alınan Norveç'in seyahat edememesi nedeniyle iptal edildi.

Norveç Milli Takımı, ülkedeki Kovid-19 protokolleri gereği sağlık bakanlığının izin vermemesi sebebiyle Romanya'ya gidemedi.

UEFA bunun üzerine TSİ 22.45'te oynanması planlanan karşılaşmanın iptal edildiğini açıkladı.

Romanya'nın başkentindeki Bükreş Ulusal Stadı'nın ev sahipliği yapacağı maç için Türk hakem Ali Palabıyık görevlendirilmişti.

 

Romanya-Norveç maçına koronavirüs engeli Sağlık Bakanlığı izin vermedi...

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle