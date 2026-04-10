Romanya, Mircea Lucescu'ya ağlıyor

Galatasaray'a UEFA Süper Kupa’yı kazandıran, Beşiktaş’ı 100. yılında şampiyonluğa taşıyan, A Milli Takımımızda bugünün temellerini atan Rumen efsane Mircea Lucescu’nun vefatı dünya futbolunu derinden sarstı.

80 yaşında hayata gözlerini yuman Lucescu’nun önceki gün Ulusal Arena Stadı’na getirilen naaşı ziyaretçi akınına uğradı. Ülke futboluna yön veren deneyimli teknik adamı uğurlamak için Rumen ligindeki tüm takımlar futbolcularla birlikte stada gelerek taziyede bulundu. Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Başbakan Marcel Ciolacu ve Spor Bakanı Eduard Novak’ın yanı sıra Rumen futbolunun önemli isimleri de hazır bulundu. Cenaze törenine Rumen teknik direktörü Mircea Rednic, eski Romanyalı profesyonel futbolcu Dorin Mateut ve Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi de katıldı.

AKHMEDOV DEV BÜSTLE GELDİ

Lucescu'nun 12 yıl teknik direktörlüğünü yapıp 8 lig, 7 Ukrayna Süper Kupası, 6 Ukrayna Kupası ve 1 kez de UEFA Kupası kazandığı Ukrayna’nın köklü kulüplerinden Shakhtar Donetsk’in başkanı Rinat Akhmetov da son yolculuğunda efsane ismi yalnız bırakmadı. Akhmetov, Lucescu’nun dev büstünü yaptırıp getirirken İtalya’dan kulüp temsilcileri törene katıldı.

TFF, G.SARAY VE BEŞİKTAŞ TÖRENDE

Törende Türkiye’nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Kurulu Üyesi Ali Karaca, TFF yönetim kurulu üyesi ve eski Galatasaray yöneticisi Ural Aküzüm, Galatasaray ve Beşiktaş’ın taraftar dernekleri başkanları ve çok sayıda futbolsever de hazır bulundu.

BELLU MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEK

Bu arada Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bugün kilisede yapılacak tören sonrası Bükreş’in tarihi Bellu Mezarlığı’na defnedilecek Lucescu’nun cenazesine katılmak üzere bugün Bükreş’e gelecek.