Romanya Milli Takımı'nda 2. Gheorghe Hagi dönemi resmen başladı!

Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2026 15:07

Mircea Lucescu'nun hayatını kaybetmesinin ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Romanya Milli Takımı'nda ülke futbolunun efsane isimlerinden olan Gheorghe Hagi'nin 4 yıllık sözleşmeyle yeniden teknik direktörlük görevine getirildiği açıklandı.

Romanya Milli Takımı'nda Mircea Lucescu'nun vefatının ardından başlayan teknik direktör arayışları sona erdi.

Romanya Futbol Federasyonu, son olarak Farul Constanta'yı çalıştıran ülke futbolunun efsane isimlerinden Gheorghe Hagi ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

61 yaşındaki tecrübeli teknik adam, 2001 yılında 4 maçlığına çalıştırdığı Romanya Milli Takımı'nı bu kez 4 yıl boyunca çalıştıracak.

Kendisi için düzenlenen imza töreninde Hagi, Romanya'yı bir kez daha temsil etmenin kendisi için büyük bir onur olacağını belirterek, "Tıpkı oyuncu olarak yaptığım gibi, umarım teknik direktör olarak bunu başarabilirim." ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınArbeloadan Arda Gülere övgü dolu sözler Bu sezon onun sezonuArbeloa'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler! 'Bu sezon onun sezonu'Haberi görüntüle

"EN İYİ OLMAK İSTİYORUZ"

Milli Takıma oyuncu seçimlerinde uluslararası maç tecrübesi olan ve Avrupa kupalarında forma giyen oyunculara öncelik vereceğini ve Romanya Ligi'ndeki en iyi oyuncuları çağıracağını söyleyen Hagi, "4 yıllık bir sözleşmem var. Asıl hedefimiz bir sonraki turnuvaya, yani Euro 2028'e katılmak. Sonbaharda Uluslar Ligi başlıyor, oradaki grubumuzu da lider bitirmek istiyoruz. Diğer ara hedeflere gelince, her maçı kazanmak istiyoruz. Şu an en iyi değiliz ama olabiliriz, en iyi olmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

"LUCESCU'DAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM, ŞİMDİ AYNILARINI YAPALIM"

Hayatını kaybeden Mircea Lucescu'yu da unutmayan Hagi, "O benim öğretmenimdi, bana ilham veren insanlardan biriydi. Cesurdu, gerçek bir adamdı. Ondan daha cesur birini tanımıyorum, 17 yaşında bir çocukken beni milli takıma çağırdı. Bana ilham verdi, güven verdi, her şeyi verdi. Ondan çok şey öğrendim ve şimdi aynısını yapmalıyım. Şansım iyi öğretmenlere sahip olmak. Tüm bunlardan iyi bir şey çıkmaması mümkün değil. İnsanları mutlu etme yükümlülüğümüz var." dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
