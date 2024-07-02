Romanya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EURO 2024 son 16 turu Romanya Hollanda maçı canlı izle ekranı

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Bu akşam Avusturya Türkiye maçı son 16 turu mücadelesi öncesinde çekişmeli bir karşılaşma olması beklenen Romanya Hollanda maçı oynanacak. Her iki karşılaşmanın da galibi adını çeyrek finale yazdıracak. Romanya grup lideri, Hollanda ise en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerek son 16 turuna gelmişti. Peki, Romanya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Romanya Hollanda maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

ROMANYA - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Romanya Hollanda maçı 2 Temmuz Salı günü saat 19.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Romanya: Dragușin, Burca, Nita, Ratiu, Sorescu, Marius Marin, Razvan Marin, Stanciu, Man, Mihaila, Draguș

Hollanda: Van Dijk, Ake, Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Schouten, Simons, Reijnders, Frimpong, Depay, Gakpo