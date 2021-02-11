Romanya basını: PSG - Başakşehir maçından ceza kararı cıkmadı!

Spor Arena Dış Haberler | Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG - Başakşehir maçında Romanyalı dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçı kelimeler kullanmasının ardından maç durmuş, Başakşehir ve PSG'nin soyunma odasına gitmesiyle de karşılaşma bir gün sonraya ertelenmişti.

Hem Başakşehir hem de PSG'li futbolcuların sert tepki gösterdiği olay tüm dünyada geniş yankı uyandırmış ve birçok futbolcu 'Irkçılığa hayır' paylaşımında bulunmuştu.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI, SON KARAR...

Romanya'nın PRO Sport gazetesinin haberine göre UEFA, PSG-Başakşehir maçındaki ırkçılık iddiaları hakkında yaptığı soruşturmayı tamamladı. UEFA, yaptığı soruşturmanın ardından, maçta ırkçılık yapılmadığına karar verdi ve dördüncü hakem Sebastian Coltescu'ya bir ceza vermedi.

UEFA'nın, ayrıca o dönem Başakşehir'in teknik direktörlüğünü yapan Okan Buruk'a da bir ceza vermediği kaydedildi.

ROMANYA BASININA GÖRE KARARIN GEREKÇESİ

Romanya basınının haberine göre UEFA, dördüncü hakem Coltescu'nun tepki çeken sözleri Romence anlamda söylediği ve bu yüzden herhangi bir ırkçılık olmadığına karar getirdi.

UEFA ise henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.