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Hatayspor'un eski yıldızı Aaron Boupendza 11. kattan düşerek hayatını kaybetti! Ölümünde cinayet şüphesi

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#Boupendza#Çin#Hayatını Kaybetti
Hataysporun eski yıldızı Aaron Boupendza 11. kattan düşerek hayatını kaybetti Ölümünde cinayet şüphesi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2025 12:09

Romanya basınında yer alan habere göre bir dönem Hatayspor'da forma giyen Aaron Boupendza, Çin'de 11. kattan düşerek hayatını kaybetti. Çin polisinin cinayet de olmak üzere tüm ihtimalleri araştırdığı öğrenildi. Kulübün bir süredir oyuncusundan haber alamadığı ve Boupendza'nın son idmana sebepsiz katılmadığı belirtildi.

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Bu kış Romanya kulübü Giulești'den ayrılan ve Çin'e transfer olan Süper Lig'in eski gol kralı Aaron Boupendza henüz 28 yaşında Çin'de hayatını kaybetti.

ÇİN'DE 11. KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Romanya basınından Fanatik.ro'nun haberine göre, Zhejiang FC forması giyen forvet oyuncusu Aaron Boupendza, iddialara göre Çin'de bir apartmanın 11. katından düştükten sonra şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti

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MÜFETTİŞLER İNTİHAR İHTİMALİNİ GÖZ ARDI ETMİYOR

Fanatik.ro'nun edindiği bilgiye göre, müfettişlerin elinde 3 ipucu var. İlk ihtimal Boupendza'nın intihar etmiş olması. İkinci ihtimal, eski Hatayspor forvetinin Çin'de bir apartmanın 11. katından kazara düştüğü yönünde.

CİNAYET ŞÜPHESİ

Üçüncü bir versiyon da, daha önce tartıştığı erkek kardeşinin de düşme esnasından dairede olduğunu öne sürüyor.

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Boupendza'nın vefatıyla ilgili Çin polisinin derinlemesine araştırmasının devam ettiği öğrenildi.

KULÜP BİR SÜREDİR HABER ALAMIYORDU

Boupendza'nın takımın son antrenmanına herhangi bir sebep olmaksızın katılmadığı ve kulübün kendisinden haber alamadığı ifade edildi. Zhejiang'ın Gabonlu forvetle iletişime geçmeye çalıştığı ancak trajik haber duyurulana kadar kendisine hiçbir şekilde ulaşamadığı belirtildi.

BOUPENDZA'NIN KARİYERİ

Aaron Boupendza, 2021/22 sezonunda Hatayspor formasıyla 22 gol attığı Türkiye Süper Ligi'nde gol kralı olmuştu. Hatayspor'un yanı sıra Boupendza kariyeri boyunca CF Mounana, Girondins de Bordeaux, Pau FC, Gazelec Ajaccio, Tours FC, Feirense, Hatayspor, Al-Arabi SC, Al-Shabab,FC Cincinnati, Rapid ve Zhejiang  takımlarında oynadı.

Aaron Boupendza'nın Zhejiang FC ile Aralık 2026'ya kadar sözleşmesi vardı

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