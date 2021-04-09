Roma'nın efsane kaptanı Daniele De Rossi hastaneye kaldırıldı!

Roma'nın efsane isimlerinden Daniele De Rossi koronavirüse yakalandı.

İtalya basınında yer alan haberlere göre; Rossi, durumunun kötüye gitmesinin üzerine hastaneye kaldırıldı.

De Rossi, geçtiğimiz ay İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Mancini'nin ekibine dahil olmuştu.

Roma formasıyla 616 maça çıkan De Rossi, 63 gol attı ve 56 asist yaptı. İtalya Milli Takımı'nda ise 117 kez forma giyen geçen sene futbolu bırakma kararı aldı.