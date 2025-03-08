Roma'nın efsane golcüsü, Osimhen'in yeni takımını açıkladı

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Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen, sergilediği performansla taraftarların sevgilisi haline gelse de yüksek ihtimalle sezon sonunda sarı-kırmızılı takımdan ayrılacak.

EFSANE GOLCÜ, OSIMHEN'İN YENİ ADRESİNİ AÇIKLADI

İsmi başta Chelsea, Manchester United, PSG ve Juventus olmak üzere birçok Avrupa deviyle anılan Osimhen için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddianın sahibi ise AS Roma'nın efsane golcüsü Roberto Pruzzo.

Radio Radio'ya açıklamalarda bulunan Pruzzo, "Juventus'un bir sonraki forveti Victor Osimhen olacak. Bu bilgiyi Osimhen'in yakın çevresinden, güvenilir bir kaynak bana Floransa'da bizzat söyledi. Gelecek sezon Torino'ya gideceğinden eminler" ifadelerini kullandı.

Futbolculuk döneminde Roma'da 315 maça çıkan ve 138 gol kaydeden Roberto Pruzzo, Francesco Totti'nin ardından AS Roma kulüp tarihinin en golcü 2. oyuncusu konumunda.

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OSIMHEN'İN GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bugüne dek 28 maça çıkan Osimhen, 22 gol - 5 asistlik performans sergiledi.

SERBEST KALMA MADDESİ 75 MİLYON EURO

26 yaşındaki golcü futbolcunun Napoli'yle olan sözleşmesinde 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.