×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Roma'nın efsane golcüsü, Osimhen'in yeni takımını açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Transfer#Victor Osimhen
Romanın efsane golcüsü, Osimhenin yeni takımını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 12:27

İtalya Serie A ekiplerinden AS Roma'nın efsane golcüsü Roberto Pruzzo, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in yaz transfer döneminde Juventus'a imza atacağı iddiasında bulundu.

Haberin Devamı

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen, sergilediği performansla taraftarların sevgilisi haline gelse de yüksek ihtimalle sezon sonunda sarı-kırmızılı takımdan ayrılacak.

EFSANE GOLCÜ, OSIMHEN'İN YENİ ADRESİNİ AÇIKLADI

İsmi başta Chelsea, Manchester United, PSG ve Juventus olmak üzere birçok Avrupa deviyle anılan Osimhen için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddianın sahibi ise AS Roma'nın efsane golcüsü Roberto Pruzzo.

Gözden KaçmasınGalatasaraydan süperstar transferi Neymar ile görüşmeler başladıGalatasaray'dan süperstar transferi! Neymar ile görüşmeler başladıHaberi görüntüle

Radio Radio'ya açıklamalarda bulunan Pruzzo, "Juventus'un bir sonraki forveti Victor Osimhen olacak. Bu bilgiyi Osimhen'in yakın çevresinden, güvenilir bir kaynak bana Floransa'da bizzat söyledi. Gelecek sezon Torino'ya gideceğinden eminler" ifadelerini kullandı.

Futbolculuk döneminde Roma'da 315 maça çıkan ve 138 gol kaydeden Roberto Pruzzo, Francesco Totti'nin ardından AS Roma kulüp tarihinin en golcü 2. oyuncusu konumunda.

Haberin Devamı

OSIMHEN'İN GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bugüne dek 28 maça çıkan Osimhen, 22 gol - 5 asistlik performans sergiledi.

SERBEST KALMA MADDESİ 75 MİLYON EURO

26 yaşındaki golcü futbolcunun Napoli'yle olan sözleşmesinde 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.

Romanın efsane golcüsü, Osimhenin yeni takımını açıkladı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Transfer#Victor Osimhen

BAKMADAN GEÇME!