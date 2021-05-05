Roma'nın başına geçen Jose Mourinho'dan Cengiz Ünder kararı!

Spor Arena Dış Haber - Premier Lig ekibi Tottenham'daki görevine son verildikten sonra sürpriz bir şekilde İtalyan devi Roma ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli teknik adam Jose Mourinho, gelecek sezonun kadro çalışmasına şimdiden başladı.

İtalyan ekibinin sezon başında Premier Lig'den Leicester City'ye kiraladığı milli futbolcu Cengiz Ünder'in de durumu netleşti.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Jose Mourinho, gelecek sezon Roma'ya en az 3 tane direkt ilk 11'de oynayacak futbolcu transfer edecek. Bosnalı forvet Edin Dzeko'nun durumuna göre bu sayının 4'e çıkabileceği belirtilirken, Portekizli teknik adam İtalyan ekibinde 4-2-3-1 sistemiyle oynayacak.

Mourinho'nun sisteminde, İtalyan futbolunun parlayan yıldızı Nicola Zaniolo'nun kilit rol oynayacağı ifade edildi. Hücum hattında Pellegrini'den de faydalanmayı planlayan Mourinho, Manchester United döneminden eski oyuncusu olan ve yıldızının barışmadığı Mkhitaryan konusunda henüz kararını vermediği belirtildi.

TOTTENHAM'A ALAMADI, ROMA'DA FAYDALANACAK

Portekizli teknik direktörün, Tottenham'a da transfer etmek istediği milli futbolcu Cengiz Ünder'i de kadroda tutacağı ve El Shaarawy ile birlikte hücum hattında ciddi bir alternatif olarak faydalanacağı kaydedildi. Böylece Cengiz Ünder, bir yıllık aranın ardından yeniden Roma forması giyecek.

LEICESTER OPSİYONUNU KULLANMAYACAK

Geçtiğimiz haftalarda İngiliz basını, Leicester City'nin sezon başında kiraladığı Cengiz Ünder'in bonservisini almamaya karar verdiğini yazmıştı. Roma ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki futbolcunun Leicester ile imzaladığı sözleşmede 20 milyon sterline bonservisi alınır maddesi bulunuyordu.

ROMA'DAN AYRILMASI BEKLENİYORDU

Leicester'ın bonservisini almama kararının ardından İtalyan basını ise, 23 yaşındaki futbolcunun Roma'nın da gelecek planları arasında yer almadığını yazmıştı. İtalyan ekibinin Cengiz için yüksek bonservis bedeli ödeyecek takım aradığı iddia edilmişti.

FENERBAHÇE İDDİASI

Leicester sonrası Cengiz Ünder için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği ve sezon sonunda Roma'ya milli futbolcu için ciddi bir teklif yapacağı da öne sürülen diğer iddialar arasındaydı.

Sezon başından bu yana Leicester City formasıyla 19 maçta süre alan Cengiz Ünder, 2 gol atıp 3 de asist yaptı.

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