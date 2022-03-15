Roman Abramovich'in özel jeti İstanbul'a geldi! 7 saat boyunca...

Haberin Devamı

Rus milyarder Roman Abramovich’in dün akşam saatlerinde İstanbul’a gelen LX-RAY kuyruk tescilli Gulfstream G650ER tipi özel jeti, 01.48’de Moskova’ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı’ndan havalandı. Yaklaşık 7 buçuk saat İstanbul’da kalan özel jetin yolcuları arasında Abramovich’in olup olmadığı ise bilinmiyor.



Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı’ndan kalkan milyarder Roman Abramovich’in özel jeti, yaklaşık 2 saatlik uçuşun ardından 18.11’de İstanbul Havalimanı’na teker koymuştu. Apronda park eden Abramovich’in jeti, 7 saat 37 dakika sonra bu kez İstanbul’dan Moskova’ya gitmek üzere yeniden havalandı. Abramovichin uçakta bulunup bulunmadığı ise öğrenilemedi.



MOSKOVA-TEL AVİV-İSTANBUL HATTINDA



Öte yandan dün Rusya’nın başkenti Moskova’dan havalanan Abramovich’in jeti, akşam saatlerinde Tel Aviv’e inmişti. Abramovich’in en son dün Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı’nda çekilen fotoğrafları sosyal medyaya düştü. Hava trafiği ile ilgili anlık bilgiler veren "Flight radar" uygulamasına göre Abramovich’in özel jeti, 12 Mart günü de İstanbul’dan Moskova’ya gitmişti.