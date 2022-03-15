Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Roman Abramovich'in özel jeti İstanbul'a geldi! 7 saat boyunca...

#Roman Abramovich#Chelsea#Rusya

İngiltere'nin yaptırımları sonrasında Chelsea sahipliği düşen, kulübü satışa çıkarmak zorunda kalan Rus milyarder Roman Abramovich'in özel jeti, dün İstanbul'a geldi. Tel Aviv'den gelen özel jet, yaklaşık 7 saat sonra İstanbul'dan Moskova'ya gitti. Uçakta Roman Abramovich'in olup olmadığı ise bilinmiyor.

Haberin Devamı

Rus milyarder Roman Abramovich’in dün akşam saatlerinde İstanbul’a gelen LX-RAY kuyruk tescilli Gulfstream G650ER tipi özel jeti, 01.48’de Moskova’ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı’ndan havalandı. Yaklaşık 7 buçuk saat İstanbul’da kalan özel jetin yolcuları arasında Abramovich’in olup olmadığı ise bilinmiyor.  

Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı’ndan kalkan milyarder Roman Abramovich’in özel jeti, yaklaşık 2 saatlik uçuşun ardından 18.11’de İstanbul Havalimanı’na teker koymuştu. Apronda park eden Abramovich’in jeti, 7 saat 37 dakika sonra bu kez İstanbul’dan Moskova’ya gitmek üzere yeniden havalandı. Abramovichin uçakta bulunup bulunmadığı ise öğrenilemedi.

MOSKOVA-TEL AVİV-İSTANBUL HATTINDA  

Öte yandan dün Rusya’nın başkenti Moskova’dan havalanan Abramovich’in jeti, akşam saatlerinde Tel Aviv’e inmişti. Abramovich’in en son dün Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı’nda çekilen fotoğrafları sosyal medyaya düştü. Hava trafiği ile ilgili anlık bilgiler veren "Flight radar" uygulamasına göre Abramovich’in özel jeti, 12 Mart günü de İstanbul’dan Moskova’ya gitmişti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Roman Abramovich#Chelsea#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: Ateş etmeye devam ettiler...

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: 'Ateş etmeye devam ettiler...'

#Brent Renaud
İlk kez gribin altına düştü Covid-19 BİTTİ diyebilir miyiz Uzmanlar yanıtlıyor...

İlk kez gribin altına düştü! 'Covid-19 BİTTİ' diyebilir miyiz? Uzmanlar yanıtlıyor...

#Koronavirüs
Ukrayna rüyası kâbusa döndü Rusya bilgi savaşını böyle kaybetti

Ukrayna rüyası kâbusa döndü! Rusya 'bilgi savaşı'nı böyle kaybetti

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: Ateş etmeye devam ettiler...

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: 'Ateş etmeye devam ettiler...'

#Brent Renaud
İlk kez gribin altına düştü Covid-19 BİTTİ diyebilir miyiz Uzmanlar yanıtlıyor...

İlk kez gribin altına düştü! 'Covid-19 BİTTİ' diyebilir miyiz? Uzmanlar yanıtlıyor...

#Koronavirüs
Ukrayna rüyası kâbusa döndü Rusya bilgi savaşını böyle kaybetti

Ukrayna rüyası kâbusa döndü! Rusya 'bilgi savaşı'nı böyle kaybetti

#Ukrayna