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Roman Abramovich'in kızı Sofia Abramovich Putin'i hedef aldı! Paylaşımı olay yarattı

#Roman Abramovich#Sofia Abramovich#Chelsea
Roman Abramovichin kızı Sofia Abramovich Putini hedef aldı Paylaşımı olay yarattı

Chelsea'nin Rus sahibi Roman Abramovich'in Rusya-Ukrayna savaşı sonrası kulübün yönetimini Chelsea Vakfı'na bırakmasının ardından kızı Sofia Abramovich'in Putin'i hedef alan paylaşımı olay yarattı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş tüm gerginliği ile devam ederken, Rusya'ya karşı tepkiler hız kesmeden artıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çok destek veren 35 oligarktan biri olarak kabul edilen Premier Lig devi Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, gelen tepkiler üzerine kulübün yönetimini Chelsea Vakfı mütevelli heyetini bıraktığını duyurmuştu.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Rus milyarderin kızı Sofia Abramovich, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

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Vladimir Putin'in üzerine çizgi çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medya hesabına koyan Sofia Abramovich, "Rusya Ukrayna ile savaş istiyor" cümlesindeki 'Rusya' kelimesinin üzerini çizerek 'Putin' yazdı.

Roman Abramovichin kızı Sofia Abramovich Putini hedef aldı Paylaşımı olay yarattı

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Fotoğrafın ardından bir de mesaj yazan Sofia Abramovich, "Kremlin'in propagandasının en büyük ve en başarılı yalanı, çoğu Rus'un Putin'in yanında olduğudur" ifadesini kullandı. Sofia Abramovich'in bu paylaşımları Chelsea'nin yönetimini devrettikten sonra yapması da dikkatlerden kaçmadı.

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#Roman Abramovich#Sofia Abramovich#Chelsea

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