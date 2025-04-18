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Romain Saiss, Şenol Güneş'i yerden yere vurdu: 'İki yüzlü!'

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#Beşiktaş#Romain Saiss#Şenol Güneş
Romain Saiss, Şenol Güneşi yerden yere vurdu: İki yüzlü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2025 17:01

Beşiktaş'ın eski savunmacısı Romain Saiss, siyah-beyazlı takımda birlikte çalıştığı teknik direktör Şenol Güneş'i iki yüzlü davranmakla suçladı ve sert sözlerle eleştirdi.

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Kariyerini Katar ekibi Al-Sadd'da sürdüren Faslı stoper Romain Saiss, Beşiktaş formasını giydiği dönemde beraber çalıştığı Şenol Güneş'i yerden yere vurdu.

Saiss, Dünya Kupası sırasında sakat sakat sahada yer almasının ardından medyada hedef haline geldiğini ve bu durumun arkasında Şenol Güneş'in olduğunu öne sürdü.

"ADETA BİR AKTÖR GİBİYDİ! BU İKİ YÜZLÜ TAVIR BENİ DERİNDEN SARSTI!'

Le Club Des 5’e konuşan Saiss, "Şenol Güneş, Dünya Kupası sırasında sakat sakat oynadığım için beni medya önünde defalarca eleştirdi. Turnuvadan döndüğümde yüz yüze görüştük. O an adeta bir aktör gibiydi! Bana, ‘Kameralar karşısında kulübü savunmak zorundayım ama senin yerinde olsam ben de ülkem için aynı şeyi yapardım’ dedi. Bu iki yüzlü yaklaşım beni derinden sarstı." ifadelerini kullandı.

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Faslı savunmacı, bu konuşmanın ardından Şenol Güneş'in kendisine forma şansı vermediğini de sözlerine ekledi.

Romain Saiss, Şenol Güneşi yerden yere vurdu: İki yüzlü

1 SEZON OYNADI, 26 MAÇTA FORMA GİYDİ

Beşiktaş kariyeri 1 sezon süren Romain Saiss, siyah-beyazlı formayla 26 maça çıkmış ve 1 gol - 2 asist üretmişti.

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#Beşiktaş#Romain Saiss#Şenol Güneş

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