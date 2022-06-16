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Romain Saiss, Beşiktaş'a imza atıyor! Maaşı ve sözleşme detayları...

#Transfer#Beşiktaş#Saiss
Romain Saiss, Beşiktaşa imza atıyor Maaşı ve sözleşme detayları...
İsmail ER

Görüşmelerinin başladığının açıklanmasının ardından sağlık kontrolünden geçen Faslı stoper kendisini yıllık 1.5 milyon Euro’dan 2+1 yıllığına siyah beyazlı renklere bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

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Beşiktaş, Faslı oyuncu Romain Saiss ile transfer görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Faslı futbolcu KAP bildiriminin ardından sağlık kontrolünden geçti.

TESTLER TAMAM

Siyah beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Detaylı kan tetkikleri yapılan Saiss; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı” denildi.

6 SEZON ADA'DA OYNADI

Premier Lig temsilcisi Wolverhampton ile kontratının tamamlanmasının ardından serbest kalan 32 yaşındaki futbolcu kontrollerin ardından kendisini 2+1 yıllığına Kartal yapan sözleşmeye imza atacak. Fas Milli Takımı’nın kaptanlığını yapan tecrübeli oyuncuyu bonservissiz bir şekilde kadrosuna katmayı başaran Beşiktaş’ın futbolcuya yıllık 1.5 milyon Euro vereceği öğrenildi. Bu rakam bonuslarla birlikte 2 milyon Euro’ya kadar çıkabilecek. 6 sezon forma giydiği Wolves ile 206 resmi maça çıkan Romain Saiss 15 gol atarken 3 de asist yapmayı başardı.

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#Transfer#Beşiktaş#Saiss

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