Roma'dan Paulo Dybala açıklaması: Ayrılık...

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Galatasaray'ın devre arasında transfer etmek istediği Paulo Dybala ile ilgili Roma cephesinden açıklama yapıldı.

Roma Teknik Direktörü Cladio Ranieri, Arjantinli oyuncunun transferi konusuna yeşil ışık yaktı.

Dybala'ya dair konuşan Cladio Ranieri, "Dybala'ya sahip olmaktan mutluyum ama eğer başka öncelikleri varsa ve kalmak istemiyorsa onu memnun etmek doğru olur. Şu ana kadar böyle bir şey hissetmedim." dedi.

YILLIK 10 MİLYON EURO MAAŞ

İtalyan Gazeteci Di Marzi'nin haberine göre; Galatasaray, Paulo Dybala'ya yaklaşık 10 milyon Euro maaş teklif etti.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray'ın 2. Metin Öztürk, basın mensuplarının "Dybala'ya ilginiz var mı?" sorusuna, "Ara transfer döneminde gelenler ve gidenler olacaktır. Okan Hoca ve scout ekibinin talepleri doğrultusunda ilerlenecek. Transfere ben bakmıyorum. Girişimler olduğunu biliyorum. Kulübümüzün pek çok futboluyla ilgilenmesi normal. Galatasaray gibi büyük hedefleri olan bir takımda her futbolcu oynamak ister." yanıtını verdi.