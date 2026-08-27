Roma'dan Oosterwolde teklifi! GÃ¶zler Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'da

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FenerbahÃ§e'den Roma'ya transferi gÃ¼ndemde olan Jayden Oosterwolde konusunda Ä°talya'dan dikkat Ã§eken bir geliÅŸme geldi.

DÃ¶rt gÃ¼n Ã¶nce Roma'ya ulaÅŸan HollandalÄ± futbolcu, saÄŸlÄ±k kontrollerinden geÃ§irilirken Ä°talyan ekibi Ã¶zellikle oyuncunun sakatlanan biceps bÃ¶lgesini detaylÄ± ÅŸekilde incelemek istedi. YapÄ±lan tetkiklerde Oosterwolde'nin sahalara dÃ¶nÃ¼ÅŸ sÃ¼resinin ilk Ã¶ngÃ¶rÃ¼lenden daha uzun olabileceÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

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Haberde, FenerbahÃ§e'nin transfer gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÄ±rasÄ±nda Oosterwolde'nin yaklaÅŸÄ±k iki hafta iÃ§inde hazÄ±r hale gelebileceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde bilgi verdiÄŸi ancak Roma'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± kontrollerde iyileÅŸme sÃ¼resinin en az bir ayÄ± bulabileceÄŸinin deÄŸerlendirildiÄŸi belirtildi. Bu fark Ã¼zerine Roma yÃ¶netimi transfere kesin onay vermeden Ã¶nce hem saÄŸlÄ±k raporlarÄ±nÄ± hem de anlaÅŸmanÄ±n mali ÅŸartlarÄ±nÄ± yeniden deÄŸerlendirmeye aldÄ±.

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Taraflar arasÄ±ndaki ilk anlaÅŸmanÄ±n 1 milyon Euro kiralama bedeli ve oyuncunun en az 45 dakika forma giydiÄŸi 20 maÃ§Ä±n ardÄ±ndan devreye girecek 15 milyon Euro'luk zorunlu satÄ±n alma maddesini iÃ§erdiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Roma'nÄ±n son geliÅŸmeler sonrasÄ± satÄ±n alma bedelinde indirim ve zorunlu satÄ±n alma ÅŸartÄ± iÃ§in gereken maÃ§ sayÄ±sÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep ettiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Transferle ilgili kesin kararÄ±n kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde verilmesi bekleniyor.

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