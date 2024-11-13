Roma'dan Okan Buruk'a teklif! Montella iddiaları sonrası...

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Galatasaray ile son iki sezonu şampiyon tamamlayan ve oynattığı futbol ile Avrupa kulüplerinin radarına giren Okan Buruk'a Roma'nın talip olduğu iddia edildi.

Sezona Daniele de Rossi ile başlayan, İtalyan efsaneyle yollarını ayırdıktan sonra Ivan Juric'i takımın başına getiren Roma, geçtiğimiz günlerde Juric'in görevine de son vermişti.

MONTELLA İDDİASI

Corriere dello Sport’un haberine göre Roma, Daniele de Rossi ve Ivan Juric'in takımdan ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Vincenzo Montella'yı getirmek istedi.

Hatta haberde, 50 yaşındaki teknik adamın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaptığı sözleşmede bir serbest kalma maddesi bulunduğu, Roma’nın TFF’ye 6 aylık maaş bedelini ödemesi halinde Montella’yı transfer edebileceği belirtildi.

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Ancak TFF'den alınan bilgilere göre İtalyan teknik adamın herhangi bir ayrılık düşüncesi olmadığı ve A Milli Takım'daki görevine devam edeceği öğrenilmişti.

"OKAN BURUK TEKLİFİ REDDETTİ"

Gün içerisinde İtalyan basınından Tutto Mercato'nun haberine göre Roma yönetimi, Galatasaray ile şampiyonluklar yaşayan ve oynattığı futbolla dikkat çeken Okan Buruk'un durumunu da araştırdı ancak deneyimli teknik adamın Galatasaray'dan ayrılmak istemediğini öğrendiler.

SON KARAR: RANIERI

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Montella ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alamayan Roma, Claudio Ranieri'yi görüşmek için İtalya'ya davet etti.