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Roma'dan Inter'e çelme! Hakan Çalhanoğlu...

Güncelleme Tarihi:

#Serie A#Inter#Roma
Romadan Intere çelme Hakan Çalhanoğlu...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2025 18:15

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter, sahasında Roma'ya 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yolunda yara aldı.

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Inter ile Roma, İtalya Serie A'nın 34. haftasında karşı karşıya geldi. 

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip Roma, 1-0 kazandı.

Roma'ya galibiyeti getiren golü 22. dakikada Soule kaydetti.

Öte yandan Milli futbolcularımız Hakan Çalhanoğlu ve Zeki Çelik, 90 dakika sahada yer aldı.

Bu sonuçla birlikte şampiyonluk yolunda yara alan Inter, haftayı Napoli ile aynı puanda maç fazlasıyla lider kapattı. Roma ise puanını 60'a yükselterek 4. sırada kaldı.

Serie A'nın 35. haftasında Inter, sahasında Verona'yı, Roma ise Fiorentina'yı konuk edecek. 

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#Serie A#Inter#Roma

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