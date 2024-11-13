Roma'dan A Milli Takım'ı yakacak Montella hamlesi

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A Milli Futbol Takımı’nı 2024 Avrupa Şampiyonası’na grup lideri olarak götüren ve çeyrek finale yükselten teknik direktör Vincenzo Montella ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. İtalyan Corriere dello Sport’ta yer alan habere göre Roma Kulübü, Montella’yı takımın başına getirmek için çalışmalara başladı. Haberde, 50 yaşındaki teknik adamın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaptığı sözleşmede bir serbest kalma maddesi bulunduğu, Roma’nın TFF’ye 6 aylık maaş bedelini ödemesi halinde Montella’yı transfer edebileceği belirtildi.

MOURİNHO’DAN SONRA GELEN İKİ HOCA GİTTİ

21 Eylül 2023’te TFF ile 3 yıllık sözleşme imzalayan ve yılda 2 milyon Euro alan Vincenzo Montella’nın 6 aylık maaşı yaklaşık 1 milyon Euro yapıyor. Roma Kulübü’nün bu parayı ödemeye hazır olduğu, Montella’nın “Evet” demesi halinde bu transferin hemen gerçekleşebileceği de ifade edildi. Serie A’da bu yıl adeta teknik direktör öğüten bir kulübe dönüşen Roma, 2024’te sırasında Jose Mourinho, Daniele De Rossi ve İvan Juric’in görevlerine son verdi. Serie A’daki son 5 maçın 4’ünü kaybeden Roma, 12 haftada sadece 13 puan toplayabildi.

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ROMA’YI DAHA ÖNCE DE ÇALIŞTIRMIŞTI

Futbolculuk kariyerinde 1999-2009 yılları arasında iki ayrı dönem Roma forması giyen Vincenzo Montella, başkent kulübüyle 1’er Serie A, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası kazandı. 2009’da futbolu bıraktıktan sonra Roma’nın altyapısında antrenörlük yapan Montella, 2011’in şubat ve haziran ayları arasında A takımın teknik direktörlüğünü üstlenmişti. İtalyan çalıştırıcı, A Milli Takımımız’ın başında çıktığı 17 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet alarak 1.76 puan ortalaması tutturdu. Montella’lı ay yıldızlı ekibimiz halen Uluslar B Ligi 4. Grup’ta liderlik koltuğunda oturuyor.

‘KALBİMİN SESİNİ DİNLERİM’ DEMİŞTİ

Vincenzo Montella daha önce La Gazzetta dello Sport’a verdiği bir röportajda, Roma’dan teklif gelmesi halinde kalbinin sesini dinleyeceğini söylemişti. Futbolcu ve teknik direktör olarak görev yaptığı Roma Kulübü’nü çok sevdiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, “Türkiye A Milli Takımı’nın teknik direktörü olmaktan çok mutluyum ama böyle bir teklif beni çok zor durumda bırakır. Kariyerinin büyük bir bölümünü geçirdiği ve kalbinin bir parçasını bıraktığı bir kulüpten çağrı alan herkes gibi davranırım” ifadelerini kullanmıştı.

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ViNCENZO MONTELLA’NIN TEKNiK DiREKTÖRLÜK KARNESi

Eylül 2023-? TÜRKiYE 17 1.76

Eylül 2021-Haziran 2023 Adana Demir 76 1.72

Nisan 2019-Aralık 2019 Fiorentina 27 0.93

Aralık 2017-Nisan 2018 Sevilla 28 1.43

Temmuz 2016-Kasım 2017 Milan 64 1.75

Kasım 2015-Haziran 2016 Sampdoria 27 0.89

Temmuz 2012-Haziran 2015 Fiorentina 153 1.80

Temmuz 2011-Haziran 2012 Catania 40 1.28

Şubat 2011-Haziran 2011 Roma 16 1.56