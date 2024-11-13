Roma'daki Paulo Dybala krizi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın iştahını kabarttı

Haberin Devamı

İtalya Ligi Serie A'da büyüklüğüne yakışmayan bir konumda bulunan Roma, krizlerle boğuşuyor.

Daniele de Rossi ve Ivan Juric ile yolların ayrılmasının ardından bu sezonki 3. teknik direktörünü arayan ve Claudio Ranieri ile görüşmelerini sürdüren Roma'da futbolcuların da gidişattan memnun olmadığı öğrenildi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre takımın yıldız isimlerinden Paulo Dybala, Roma'dan ayrılık kararı aldı.

Kulübün kötü performansı ve aldığı sürelerden şikayetçi olan yıldız futbolcunun ocak ayında ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı kaydedildi.

GALATASARAY'IN PLANI

Suudi Arabistan kulüplerinin transferdeki gözdesi haline gelen Dybala için Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da harekete geçeceği öne sürlüdü.

Victor Osimhen'in bonservisi için tüm imkanları seferber eden sarı - kırmızılı yönetimin, Dries Mertens'in yerine Dybala'yı düşündüğü ifade edildi.

Haberin Devamı

Galatasaray'ın Dybala'nın son dönemdeki düşük form grafiğini Türkiye'de yeniden yükseltebileceğini ve kadroda önemli bir rol oynayacağını düündüğü belirtildi.

MOURINHO İLE YENİDEN BİR ARAYA GELEBİLİR

Öte yandan transferde öne çıkan bir diğer takım olan Fenerbahçe'nin de elindeki en büyük koz şüphesiz Jose Mourinho...

Roma'da birlikte çalıştığı yıldız futbolcusunu yeniden kadrosunda görmek isteyen Portekizli çalıştırıcının yönetime transfer için rapor verdiği iddia edildi.

Arjantinli futbolcunun da Roma döneminden itibaren büyük bir sevgi ve saygı beslediği Jose Mourinho ile birlikte çalışmak isteyebileceği öne sürüldü.

Bu sezon Roma formasıyla 12 resmi maçta 2 gol kaydeden 30 yaşındaki futbolcu, sadece 313 dakika süre bulabildi.