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Roma'da Oosterwolde krizi! Fenerbahçe'ye geri dönebilir

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#Fenerbahçe#Oosterwolde#Roma
Romada Oosterwolde krizi Fenerbahçeye geri dönebilir
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2026 11:42

Kısa süre önce Roma'ya resmi imza atmak üzere giden Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde'ye dair İtalyan kulübü, yeni bir karar aldı.

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Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde’nin Roma’ya transferiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İtalyan ekibinin, Hollandalı savunmacının sağlık durumuyla ilgili daha kapsamlı inceleme yapılmasını istediği öne sürüldü.

Romada Oosterwolde krizi Fenerbahçeye geri dönebilir

ROMA EK KONTROL TALEP ETTİ

İtalyan basınından La Repubblica’nın haberine göre Roma, Oosterwolde’nin sağlık kontrollerinin ardından oyuncunun fiziksel durumunu daha detaylı değerlendirme kararı aldı. 25 yaşındaki futbolcunun bazı ek testlerden geçirileceği belirtildi.

Romada Oosterwolde krizi Fenerbahçeye geri dönebilir

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KAS DAYANIKLILIĞI MERCEK ALTINDA

Roma cephesindeki en önemli soru işaretinin Oosterwolde’nin kas dayanıklılığı olduğu ifade edildi. İtalyan kulübünün, son yaşadığı sakatlığın etkilerini tamamen atlatmadığı düşünülen Hollandalı futbolcunun yeniden sakatlanma riskini ayrıntılı şekilde değerlendirmek istediği aktarıldı. Transfer konusunda nihai kararın yapılacak kontrollerin ardından kısa süre içerisinde verilmesi bekleniyor.

Romada Oosterwolde krizi Fenerbahçeye geri dönebilir

STURM GRAZ MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Oosterwolde, Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile oynadığı ilk karşılaşmada sakatlık yaşamıştı. Mücadelenin 30. dakikasında oyuna devam edemeyen 25 yaşındaki savunmacı, sahayı sedyeyle terk etmişti.

 

 

 

 

 

 

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#Fenerbahçe#Oosterwolde#Roma

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