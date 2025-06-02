Roma, Victor Nelsson kararını Galatasaray'a bildirdi!

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Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'da kiralık gönderilen oyuncuların durumu bir bir netleşmeye başladı.

Fiorentina; Nicolo Zaniolo'nun, Werder Bremen ise Derrick Köhn'ün satın alma opsiyonunun kullanılmayacağını sarı-kırmızılılara bildirdi.

NELSSON DA GERİ DÖNÜYOR

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Roma'ya kiraladığı Victor Nelsson'un durumu da belli oldu.

Il Tempo gazetesinin haberine göre; Roma, takımda geçirdiği süre zarfında süreklilik yakalayamayan ve teknik ekibin gelecek sezon planlamasında yer edinemeyen Victor Nelsson'un 10 milyon euroluk (+2 milyon euro bonus) satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı ve bu kararını Galatasaray'a bildirdi.

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2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Danimarkalı stoper, Haziran 2027'ye dek sözleşmesi bulunan Galatasaray'a geri dönecek ve sezon öncesi kampa katılacak.

NELSSON'UN ROMA PERFORMANSI

Victor Nelsson 4 ay formasını giydiği Roma'da 5 maça çıktı ve toplamda 196 dakika sahada kaldı.