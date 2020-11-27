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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.11.2020 - 01:25 | Son Güncelleme:

Roma, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledi

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Roma, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledi
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UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşamasında 4'üncü hafta, 7 grupta oynanan 11 maçla tamamlandı.

F Grubu'nda Hırvatistan'ın Rijeka takımını ağırlayan Napoli, rakibini 2-0 mağlup etti. Ev sahibi takımın oyuncuları, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın formalarıyla sahaya çıktı.

D Grubu'ndaki mücadelede ise İskoç temsilcisi Rangers, sahasında Portekiz'in Benfica takımıyla 2-2 berabere kaldı.

A Grubu'nda oynanan maçta Cluj'u 2-0 yenen İtalyan ekibi Roma gruptan çıkmayı garantiledi.

Tamamı TSİ 23.00'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- A Grubu

Cluj (Romanya) - Roma (İtalya): 0-2

- B Grubu

Dundalk (İrlanda) - Rapid Wien (Avusturya): 1-3

- C Grubu

Bayer Leverkusen (Almanya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 4-1

Nice (Fransa) - Slavia Prag (Çekya): 1-3

- D Grubu

Standard Liege (Belçika) - Lech Poznan (Polonya): 2-1

Rangers (İskoçya) - Benfica (Portekiz): 2-2

- E Grubu

PSV (Hollanda) - PAOK (Yunanistan): 3-2

Granada (İspanya) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1

- F Grubu

Napoli (İtalya) - Rijeka (Hırvatistan): 2-0

AZ Alkmaar (Hollanda) - Real Sociedad (İspanya): 0-0

- J Grubu

Tottenham (İngiltere) - Ludogorets (Bulgaristan): 4-0

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