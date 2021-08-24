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Spor Arena
Haber Giriş: 24.08.2021 - 23:06 | Son Güncelleme:

Roma Trabzonspor rövanş maçı ne zaman? İşte tarih bilgisi

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Roma Trabzonspor rövanş maçı ne zaman? İşte tarih bilgisi

Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda İtalya'nın Roma ekibiyle yapacağı maç için nefesler tutuldu. İlk maçı sahasında kaybeden temsilcimiz, bir üst tura çıkmak için mücadele edecek. Peki, Roma Trabzonspor rövanş maçı ne zaman?

Roma Trabzonspor maçını Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. Roma Olimpiyat Stadı'nda maçta düdük çalacak Jovanovic'in yardımcıları Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Novak Simovic yapacak. İşte, Roma Trabzonspor rövanş maçı hakkında bilgiler...

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Roma ile Trabzonspor arasındaki rövanş mücadelesi, 26 Ağustos Perşembe akşamı İtalya'da oynanacak.

İLK MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off ilk maçında Trabzonspor, sahasında Roma'yı konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ikinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Jose Mourinho'nun öğrencileri, sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

Roma'ya Trabzonspor karşısında galibiyeti getiren golleri, 55. dakikada Pellegrini ve 81. dakikada Shomurodov kaydetti. Temsilcimiz Trabzonspor'un yeni transferi Cornelius'un 64. dakikada atttığı gol yenilgiyi önleyemedi.

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