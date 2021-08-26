Roma Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bordo-mavililerde, sakatlığı devam eden Dorukhan Toköz ile dün transfer edilen Stefano Denswil forma giyemeyecek. Bordo-mavili ekip, Roma karşısında Avrupa kupalarındaki 139. maçını oynayacak.

Trabzonspor, geride kalan 138 maçta 50 galibiyet, 36 beraberlik ve 52 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 177 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 190 gol gördü.

Bordo-mavililer, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda da 8 maç, UEFA Konferans Ligi'nde de 3 maç oynadı.

ROMA TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Roma Olimpiyat Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. Karşılaşma ATV kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İtalyan takımlarına rakip olduğu son sekiz Avrupa kupası maçını kazanamayan Trabzonspor, son beş karşılaşmada sahadan mağlup ayrıldı. Avrupa arenasında Türk takımlarına karşı çıktığı son dört maçı en az ikişer gol atarak kazanan Roma, öncesindeki dört karşılaşmada galibiyet alamamıştı. Avrupa kupalarında 10 maçtır kazanamayan Trabzonspor, kulüp tarihinin en uzun galibiyet hasretini sonlandırmak için sahaya çıkıyor.

Evinde oynadığı son 20 Avrupa kupası maçının sadece birini kaybeden Roma, tek yenilgisini gol atamadığı tek karşılaşmada aldı. Trabzonspor'un yeni transferi Andreas Cornelius, Roma'ya karşı sahaya çıktığı son beş resmi maçta üç gol kaydetti.