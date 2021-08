Roma Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Roma Trabzonspor maçı, UEFA Konferans Ligi kapsamında oynanacak. Mücadeleden galibiyet elde etmesi halinde bir üst tura çıkma şansını elde edecek olan Bordo Mavili ekibimiz, 2-1'in rövanşında 1-0'lık galibiyet halinde penaltılara, 2-0'lık galibiyet halinde ise bir üst tura yükselecek. Peki, Roma Trabzonspor maçı ne zaman? İşte, karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

ROMA TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi Play Off rövanş mücadelesinde Roma, Trabzonspor'u konuk edecek. 26 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'da oynanacak mücadele, ATV ekranlarından canlı izlenebilecek.

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, yarın Trabzonspor karşısında yine kazanmak için oynayacaklarını söyledi.



UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Trabzonspor'u ağırlayacak Roma'nın Portekizli çalıştırıcısı Mourinho, maç öncesinde kulübün Trigoria'daki tesislerinde bir basın toplantısı düzenledi.



Mourinho, deplasman gol kuralının kalkmış olmasına ilişkin, "Bundan sonra önceki döneme göre daha fazla uzatma devreleri izleyeceğimizi düşünüyorum. Bu bizim yaklaşımımızı biraz değiştirir ama çok değil. Bizim amacımız, sonuçtan bağımsız olarak her zaman kazanmak için oynamak. Bize beraberlik de yetiyor. 80. dakikada durum berberse risk almamalıyız." dedi.



UEFA Konferans Ligi play-off turunda video yardımcı hakem uygulamasının (VAR) olmaması hakkında Mourinho, "Uyum sağlamamız gerekiyor. Halen yanılıyor olabilirim ama Trabzonspor'un ilk maçtaki golü ofsayttı. Yarınki maçta en azından gol çizgisi teknolojisine sahip olacağız. Bu da bir gelişme. UEFA'nın zorluğunu anlıyorum. Şu anda bu teknolojiye sahip olmayan ülkelerden takımların katıldığı yeni bir turnuva. Gelişmesi gereken bir turnuva olarak kabul edilmeli." ifadelerini kullandı.



Mourinho, kurada Trabzonspor ile eşleşmeleriyle ilgili olarak, "Kura konusunda çok şanslı değildik. Güçlü rakiplerden birini çektik. Sadece finalde VAR olacak yanılmıyorsam. Finale ulaşırsak göreceğiz." diye konuştu.



Portekizli teknik adam, sezon öncesi takımda herkese oynama şansı verdiğini ancak bu maç önce şu an kadroda bir değişikliğe gitmeyi düşünmediğini dile getirdi.



Jose Mourinho, önlerinde Trabzonspor maçı olduğunu, önce bu karşılaşmaya daha sonra da ligdeki Salernitana müsabakasına odaklanmaları gerektiğini ifade ederken, "Gelişen bir takımız. Her maçı kazanmaya çalıştığımızı söyleyebilecek bir durumdayız. Şu anda önümüzdeki maça odaklanmış durumdayız. Bu yüzden çok fazla değişiklik düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.