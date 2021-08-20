Roma Trabzonspor maçı ne zaman? Futbolseverler rövanş maçına odaklandı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off ilk maçında Roma'yı Akyazı'da konuk etti. Roma öne geçmesine karşın pes etmeyip eşitliği yakalayan Trabzonspor, 81. dakikadaki gole engel olmadı ve sahadan yenilgiyle ayrılarak turu zora soktu. İşte, Roma Trabzonspor rövanş maçı hakkında bilgiler...

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Roma ile Trabzonspor arasındaki rövanş mücadelesi, 26 Ağustos Perşembe akşamı İtalya'da oynanacak.

İLK MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off ilk maçında Trabzonspor, sahasında Roma'yı konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ikinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Jose Mourinho'nun öğrencileri, sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

Roma'ya Trabzonspor karşısında galibiyeti getiren golleri, 55. dakikada Pellegrini ve 81. dakikada Shomurodov kaydetti. Temsilcimiz Trabzonspor'un yeni transferi Cornelius'un 64. dakikada atttığı gol yenilgiyi önleyemedi.