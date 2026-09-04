Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'den Greenwood açıklaması

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Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, kulübün transfer politikası ve finansal kısıtlamalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Gasperini, Mason Greenwood ve Crysencio Summerville transferlerinden vazgeçmek zorunda kaldıklarını belirterek, yaz döneminin kendileri açısından zorlu geçtiğini söyledi.

Gasperini'nin sözleri şu şekilde: "Haziran ayında Şampiyonlar Ligi’ne katılmamızdan elde edilen gelirle finansal sorunları çözdüğümüzü düşünüyordum. Greenwood ve Summerville’i almaya çalıştığımızda bunun böyle olmadığını anladım.

Yaz dönemi bir işkenceydi. Transfer planlarını sürekli yeniden gözden geçirmek ve maaş bütçesi nedeniyle Roma’ya gelmek için büyük heyecan duyan bazı oyunculardan vazgeçmek zorunda kaldık. Yönetim, finansal sınırlar dahilinde elinden gelen her şeyi yaptı. Her şeye rağmen yaşadığım hayal kırıklığı telafi edildi."