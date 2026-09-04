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Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'den Greenwood açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Roma#Mason Greenwood#Gian Piero Gasperini
Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperiniden Greenwood açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2026 16:15

Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Mason Greenwood hakkında açıklamada bulundu.

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Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, kulübün transfer politikası ve finansal kısıtlamalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Gasperini, Mason Greenwood ve Crysencio Summerville transferlerinden vazgeçmek zorunda kaldıklarını belirterek, yaz döneminin kendileri açısından zorlu geçtiğini söyledi.

Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperiniden Greenwood açıklaması

Gasperini'nin sözleri şu şekilde: "Haziran ayında Şampiyonlar Ligi’ne katılmamızdan elde edilen gelirle finansal sorunları çözdüğümüzü düşünüyordum. Greenwood ve Summerville’i almaya çalıştığımızda bunun böyle olmadığını anladım.

Yaz dönemi bir işkenceydi. Transfer planlarını sürekli yeniden gözden geçirmek ve maaş bütçesi nedeniyle Roma’ya gelmek için büyük heyecan duyan bazı oyunculardan vazgeçmek zorunda kaldık. Yönetim, finansal sınırlar dahilinde elinden gelen her şeyi yaptı. Her şeye rağmen yaşadığım hayal kırıklığı telafi edildi."

 

 

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#Roma#Mason Greenwood#Gian Piero Gasperini

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