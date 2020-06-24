Roma Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Cengiz Ünder oynayacak mı?
Roma Sampdoria maçı ile İtalya Seria A Ligi'nde 27.hafta karşılaşması sahne alacak. 5. sırada bulunan Roma, 16. sırada bulunan rakibi Sampdoria ile karşı karşıya geliyor. Milli oyuncumuz Cengiz Ünder'in karşılaşmada forma giyip giymeyeceği merak konusuydu.. Peki Roma Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Cengiz Ünder oynayacak mı?
Roma'nın bu akşam Sampdoria ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu! Milli futbolcularımız Cengiz Ünder kadroya alınırken, Mert Çetin dahil edilmedi.
Roma'da Pau Lopez, Zaniolo sakat. Kalede Antonio Mirante olacak.
Sampdoria'da ise Quagliarella, Ferrari deplasman kafilesinde yer almadı. Koronavirüs sürecini atlatan Manolo Gabbiadini ile gol arayacaklar.
Roma'nın golcüsü Edin Dzeko, Sampdoria'ya karşı oynadığı son 4 maç boş geçti.
Roma, Sampdoria ile oynadığı son 9 maçın 7'sini kaybetmedi. (5 galibiyet - 2 beraberlik)
Roma Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Roma Sampdoria maçı bu akşam saat 22:45'te başlayacak. Mücadeleyi Spor Arena canlı anlatım servisimden anbean takip edebileceksiniz.
Karşılaşma sırasında Misli.com üzerinden CANLI İDDAA da oynayabileceksiniz!
Aşağıdaki görsele tıklamanız yeterli olacak...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle