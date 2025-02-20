Roma-Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçı canlı yayın bilgisi...

Güncelleme Tarihi:
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Roma, Porto'yu ağırlayacak. Sahadan galibiyetle ayrılan ekipler, son 16 turu biletini alacak. Off turu ilk mücadelesi beraberlikle sonuçlandı. İki takım şimdi de rövanş maçında son 16 turu için karşı karşıya geliyor. İşte Roma-Porto maçı Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçı canlı yayın bilgisi...
ROMA-PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Roma ve Porto, UEFA Şampiyonlar Ligi play off turu rövanş maçında mücadele edecek. 20 Şubat Cuma akşamı oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
Merakla beklenen müsabaka TRT Tabii ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.