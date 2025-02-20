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Roma-Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçı canlı yayın bilgisi...

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#UEFA Avrupa Ligi#Roma#Porto
Roma-Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçı canlı yayın bilgisi...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 17:08

Roma-Porto canlı maç izleme ekranı sporseverler tarafından takip ediliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu rövanşları bugün oynanacak. Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Roma ve Porto, play-off turu ilk maçı beraberlikle sonuçlandı. Her iki ekip adını son 16'ya yazdırmak istiyor. Peki Roma-Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçı canlı yayın bilgisi...

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Roma, Porto'yu ağırlayacak. Sahadan galibiyetle ayrılan ekipler, son 16 turu biletini alacak. Off turu ilk mücadelesi beraberlikle sonuçlandı. İki takım şimdi de rövanş maçında son 16 turu için karşı karşıya geliyor. İşte Roma-Porto maçı Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçı canlı yayın bilgisi...

ROMA-PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Roma ve Porto, UEFA Şampiyonlar Ligi play off turu rövanş maçında mücadele edecek. 20 Şubat Cuma akşamı oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Merakla beklenen müsabaka TRT Tabii ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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#UEFA Avrupa Ligi#Roma#Porto

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