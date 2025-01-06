×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Roma olaylı derbide Lazio'yu devirdi

Güncelleme Tarihi:

#Serie A#Lazio#Roma
Roma olaylı derbide Lazioyu devirdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 01:30

İtalya Serie A'nın 19. haftasındaki olaylı derbide Roma, konuk ettiği Lazio'yu 2-0'lık skorla mağlup etti.

Haberin Devamı

İtalya Serie A'nın 19. haftasındaki derbide Roma, Lazio'yu konuk etti.

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Roma, 2-0'lık skorla kazandı.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Lorenzo Pellegrini ve 18. dakikada Alexis Saelemaekers kaydetti. Lazio'da Valentín Castellanos, Mats Hummels'le yaşadığı tartışma sonrası 90+5. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetle birlikte Roma, maç fazlasıyla 23 puana yükseldi ve 10. sıraya yerleşti. Lazio ise maç fazlasıyla 35 puanda kaldı ve 4. sırada yer aldı.

Roma, Serie A'nın bir sonraki haftasında Bologna'ya konuk olacak. Lazio ise Como'yu ağırlayacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Serie A#Lazio#Roma

BAKMADAN GEÇME!