Roma Milan maçı, İtalya Ligi'nde önemli bir mücadeleyi ekrana getirecek. Hakan Çalhanoğlu ve İbrahimoviç'in forma giydiği Milan, Mkhitaryan'lı Roma karşısında mücadele edecek. Roma Milan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

ROMA MİLAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İtalya Ligi'nde Roma, Milan'ı konuk edecek. 28 Şubat Pazar günü saat 22.45'te oynanacak mücadele, Bein Sports HD 4 kanalından canlı izlenebilecek.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 24. haftasında Juventus, deplasmanda Hellas Verona ile 1-1 berabere kaldı.



Verona'daki Marcantonio Bentegodi Stadı'nda, şampiyonluk adaylarından Juventus, ligin orta sıralarında yer alan Hellas Verona karşılaştı.



İlk yarısından gol sesi çıkmayan maçın 49. dakikasında Juventus, Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile 1-0 öne geçti.

Ev sahibi takım, 77. dakikada Antonin Barak ile skora dengeyi getiren golü attı: 1-1.



Başka gol olmayınca maç 1-1'lik eşitlikle tamamladı.



Siyah-beyazlı takım, bu maçtan aldığı 1 puanla, puanını 46'ya yükseltti. Juventus, maç eksiği bulunan lider Inter'in 7, ikinci sıradaki Milan'ın 3 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.



Hellas Verona ise 35 puanla 9. sırada bulunuyor.



Juventus kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika boyunca forma giydi.



Ligde bugün oynanan diğer karşılaşmalarda, Spezia ile Parma 2-2 berabere kalırken, Bologna sahasında ağırladığı Lazio'yu 2-0 yendi.