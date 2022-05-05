Canlı anlatım: Roma-Leicester City maçı

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Roma ile Leicester City karşı karşıya geliyor.
ROMA 1-0 LEICESTER CITY
GOL: 11' Abraham
İlk yarı oynanıyor...
İlk maç 1-1 sona ermişti.
İlk 11'ler
Roma: Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdrop, Cristante, Oliveira, Pellegrini, Zalewski, Zaniolo, Abraham.
Leicester City: Schmeichel, Justin, Fofana, Evans, Pereira, Barnes, Tielemans, Maddison, Dewsbury-Hall, Vardy, Lookman (Çağlar Söyüncü yedek)
ROMA – LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Roma – Leicester City maçı saat 22:00’de başladı ve Exxen’de yayınlanıyor.
MARSİLYA 0-0 FEYENOORD
İlk yarı oynanıyor
İlk maçı Feyenoord 3-2 kazanmıştı.
İlk 11'ler
Marsilya: Mandanda, Rongier, Saliba, Kamara, Luan Peres, Guendouzi, Pape Gueye, Gerson, Harit, Dieng, Payet (Cengiz Ünder yedek)
Feyenoord: Marciano, Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia, Aursnes, Orkun, Nelson, Guus Til, Sinisterra, Dessers
MARSİLYA - FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Marsilya - Feyenoord maçı saat 22:00'de başladı ve Exxen ekranlarında yayınlanıyor.