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Canlı anlatım: Roma-Leicester City maçı

#Roma#Roma Leicester City#Marsilya
Canlı anlatım: Roma-Leicester City maçı

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Roma ile Leicester City karşı karşıya geliyor. Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Roma ile Leicester City karşı karşıya geliyor.

ROMA 1-0 LEICESTER CITY

GOL: 11' Abraham

İlk yarı oynanıyor...

İlk maç 1-1 sona ermişti.

İlk 11'ler

Roma: Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdrop, Cristante, Oliveira, Pellegrini, Zalewski, Zaniolo, Abraham.

Leicester City: Schmeichel, Justin, Fofana, Evans, Pereira, Barnes, Tielemans, Maddison, Dewsbury-Hall, Vardy, Lookman (Çağlar Söyüncü yedek)

ROMA – LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Roma – Leicester City maçı saat 22:00’de başladı ve Exxen’de yayınlanıyor.

MARSİLYA 0-0 FEYENOORD

İlk yarı oynanıyor

İlk maçı Feyenoord 3-2 kazanmıştı.

İlk 11'ler

Marsilya: Mandanda, Rongier, Saliba, Kamara, Luan Peres, Guendouzi, Pape Gueye, Gerson, Harit, Dieng, Payet (Cengiz Ünder yedek)

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Feyenoord: Marciano, Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia, Aursnes, Orkun, Nelson, Guus Til, Sinisterra, Dessers

MARSİLYA - FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Marsilya - Feyenoord maçı saat 22:00'de başladı ve Exxen ekranlarında yayınlanıyor.

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#Roma#Roma Leicester City#Marsilya

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