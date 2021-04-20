Roma kulübü Avrupa Süper Ligine karşı Bazı şeyler paradan daha önemlidir

Sarı-kırmızılı başkent takımından yapılan kısa yazılı açıklamada, "AS Roma, bu 'kapalı' modele şiddetle karşı çıkıyor çünkü bu, hepimizin sevdiği oyunun ruhuyla tamamen çelişiyor. Bazı şeyler paradan daha önemlidir ve biz kesinlikle İtalyan futbolu ve herkese açık Avrupa müsabakalarının içinde kalıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Herkesin erişebileceği futbolun ve taraftarların, sporun tam merkezinde yer alması gerektiği belirtilen açıklamada, "İtalya'da ve dünyada futbolu geliştirmek ve büyütmek için İtalya Serie A Ligi yönetimi, İtalya Futbol Federasyonu, Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ile çalışmaya devam etmek için sabırsızlanıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

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